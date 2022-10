Due carrozzine da gioco e altro materiale indispensabile per lo svolgimento degli allenamenti: è il bilancio del furto compiuto ai danni della società di basket in carrozzina Ba.D.S. (Basket Disabili Sardegna) di Quartu Sant'Elena.

È accaduto al palazzetto dello sport di via Beethoven, attualmente chiuso per lavori, e a scoprirlo i dirigenti della squadra, in ricognizione nei magazzini della palestra in vista della ripresa dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza sanitaria.

Un gesto, le cui dinamiche restano da chiarire, che rappresenta un ostacolo rilevante, in questa già difficile fase di tentativo di rilancio post Covid-19, alla ripresa delle attività e al reclutamento e ritorno sui campi di nuovi atleti.

"Il danno economico è significativo – spiega Eva Garau, vicepresidente della società – quantificabile in almeno undicimila euro complessivi solo per le due carrozzine”.

C’è poi anche il “danno morale – aggiunge Garau – perché dopo due anni di pandemia riprendere le attività in questo modo ci lascia molta amarezza. Ci stiamo però già rimboccando le maniche, e contiamo di tornare presto sul campo e più motivati di prima”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata