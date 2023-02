Maschere tradizionali, gruppi ispirati ai cartoni animati, giochi, zeppole e un fiume di coriandoli per colorare il paese: lo spettacolo del Carnevale di Guamaggiore è andato ben oltre le aspettative.

Merito dell’associazione turistica Pro loco e del Comune che hanno dato vita a una giornata all’insegna del divertimento.

Le strade del paese si sono animate con il corteo colorato che ha attraversato l’intero centro abitato con la partecipazione dei gruppi Maskareddas Gomajoresas, Pro loco di San Sperate, Tom & Jerry e Scuole di Guamaggiore. A chiudere i festeggiamenti la zeppolata per tutti i partecipanti e la tradizionale pentolaccia.

«Prima uscita promossa a pieni voti – ha detto il presidente Pro loco, Gian Antonio Tronci – grazie soprattutto alla grandissima partecipazione dei gruppi e dei carri che, tra l’altro, hanno dato una grande mano per l’organizzazione».

Tra spettacoli pensati per i bambini e una parte del programma maggiormente legato alle tradizioni, quello di Guamaggiore è stato un ricco carnevale.

Si intensificano i preparativi, intanto, per la Festa in maschera di Selegas in programma sabato 25 febbraio: appuntamento alle 16 nel teatro comunale per una manifestazione particolarmente ricca che comprende giochi gonfiabili, baby dance, palloncini modellabili, pentolaccia e zeppolata.

© Riproduzione riservata