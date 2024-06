La casa stava per essere distrutta da un incendio ma l’intervento di un carabiniere fuori servizio ha sventato il peggio.

I fatti risalgono a questa mattina. Poco prima delle 7 l’abitazione di un commerciante di 59 anni, in via Palermo a Sestu, è stata aggredita dalle fiamme e in poco tempo si è riempita di fumo. Il militare, che abita a poca distanza, si è precipitato appena ha sentito le grida con la richiesta di aiuto.

Dopo essersi accertato che all'interno non ci fossero altre persone, nonostante il rischio intossicazione, il carabiniere è riuscito a raggiungere il la stanza colpita dal fuoco. Utilizzando un estintore e l'acqua collegata a un tubo, è riuscito a spegnere completamente le fiamme.

I vigili del fuoco di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno messo in sicurezza i locali e hanno accertato che la causa dell'incendio sarebbe stata un corto circuito. L'abitazione è stata dichiarata agibile.

