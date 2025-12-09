Capoterra, vittoria di cuore e carattere: rimonta da applausi contro il Cernusco (30-28)Un successo sofferto, costruito con determinazione e che interrompe la serie negativa delle ultime due uscite contro Sondrio e Monferrato
Una domenica di grande rugby al Comunale di Via Trento, dove l’Amatori Rugby Capoterra conquista una vittoria fondamentale battendo in rimonta il Cernusco per 30-28 nella quinta giornata di Serie B. Un successo sofferto, costruito con determinazione e che interrompe la serie negativa delle ultime due uscite contro Sondrio e Monferrato.
La partita si apre con un piazzato di Aru che illude i giallorossi, ma il Cernusco , deciso a lasciare l’ultimo posto in classifica, reagisce con intensità e precisione. Tre mete consecutive degli ospiti, frutto di disattenzioni difensive e di una pressione costante nei 22 capoterresi, portano il punteggio sul 21-3. Solo nel finale di tempo il Capoterra trova la forza per rialzarsi: una maul ben costruita permette a Ganga di schiacciare la palla oltre la linea, con Aru che trasforma per il 10-21.
Nella ripresa cresce la qualità del gioco giallorosso. L’Amatori entra in campo con un’altra energia, e già nei primi minuti sfiora la meta del possibile riaggancio. Dopo un piazzato di Aru, però, un’altra disattenzione difensiva costa caro: il Cernusco trova la quarta meta e allunga nuovamente sul 28-13. Sembra il preludio a una nuova sconfitta, ma il Capoterra reagisce con orgoglio. Ganga segna la sua seconda meta di giornata, Aru è perfetto dalla piazzola e il punteggio si accorcia sul 20-28.
La rimonta ora è possibile e il pubblico lo sente. I padroni di casa aumentano ritmo, aggressività e precisione, costringendo gli avversari a falli ripetuti. Al 65° un altro piazzato di Aru porta il Capoterra a -5. Negli ultimi dieci minuti si scatena l’assalto giallorosso. Dopo una touche ben eseguita, la maul avanza con potenza irresistibile: l’arbitro assegna la meta tecnica che ribalta definitivamente il punteggio sul 30-28.
Nel finale c’è ancora spazio per brividi: una palla persa nei 22 offensivi permette al Cernusco di lanciarsi in contropiede, ma il giovane Celiento, appena entrato, firma un placcaggio decisivo che salva la partita. L’ultima mischia è solo una formalità: Brui ricicla per Aru che calcia fuori e sancisce la fine del match.
Capoterra può finalmente esultare: una vittoria di carattere, costruita con lucidità nei momenti difficili e con grande cuore nel finale. Un successo che ridà fiducia alla squadra e al suo pubblico, pronto a sostenere una stagione che promette ancora tante emozioni.