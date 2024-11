Dal piazzale del Municipio per poi raggiungere le strade del centro storico, una marcia silenziosa per condannare ogni forma di violenza.

Tutto pronto a Carbonia per l’appuntamento del 26 novembre, organizzato dall’assessorato alle Pari opportunità, Politiche giovanili, Istruzione e Cultura guidato da Donatella Dessì, e la 6^ Commissione consiliare alle Politiche sociali in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il corteo partirà da via Cagliari alle 10 per poi snodarsi nelle vie del cuore di Capoterra: uomini e donne marceranno insieme per condannare ogni forma di violenza e discriminazione di genere.

Il sindaco, Beniamino Garau, ricorda come da sempre Capoterra sia sensibile a questo tema: «Questo appuntamento serve a rimarcare quanto ancora ci sia da fare per cancellare dal vocabolario la voce violenza di genere. Non bisogna mai abbassare la guardia, il problema è più sentito che mai, ogni anno in Italia vengono uccise donne da uomini che avrebbero dovuto amarle e proteggere, una piaga che noi tutti abbiamo il dovere morale di combattere con tutte le nostre forze».

