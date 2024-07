Un unico grande memorial, due serate all’insegna del calcio per ricordare i giovani di Capoterra morti negli ultimi anni che amavano lo sport. L’11 e il 12 luglio, allo stadio comunale Firmino Mameli di Santa Rosa, andrà in scena “Il memorial dei memorial”, appuntamento organizzato dagli assessorati allo Sport e alle Politiche sociali, in collaborazione con la Commissione politiche sociali e comunitarie.

Al torneo parteciperanno dodici squadre, composte da parenti e amici dei giovani scomparsi, ma anche da semplici cittadini. Lo speciale memorial sarà l’occasione per ricordare giovani come Daniele Melis, Matteo Pireddu, Matteo Gerina, Gigi Carrus, Massimo Piano, Emanuele Schirru, Ivan Manca, Walter Cardia e Paolo Pintus, accomunati dalla passione per lo sport.

Silvia Cabras, presidente della Commissione politiche sociali e comunitarie, spiega l’obiettivo della manifestazione: «Avevamo da tempo l’idea di creare un grande memorial per ricordare i giovani del paese che non ci sono più, un appuntamento che permettesse inoltre alle famiglie accomunate dalla perdita prematura di un loro caro di condividere questo momento. Tra i giovani che ricorderemo c’è chi ha giocato a calcio, ha allenato o era semplicemente un grande tifoso del Cagliari: con questo memorial vogliamo dimostrare tutto l’affetto che la nostra comunità ha per loro, e che sono sempre nei nostri pensieri».

© Riproduzione riservata