Un caso di tubercolosi all’istituto "Sergio Atzeni” di Capoterra, ma le lezioni proseguono come se niente fosse. Ad essere colpito, secondo quanto si apprende, sarebbe un ragazzo del corso serale.

Gli studenti auspicano ora la chiusura della scuola, ma per ora non è stato preso nessun provvedimento in tal senso. Il preside Maurizio Pibiri, infatti, tramite una circolare ha fatto sapere di non poter intervenire: «Nel caso di problematiche di tipo sanitario e di igiene pubblica», si legge, «la scuola è tenuta a seguire le indicazioni della Asl competente territorialmente ed eventualmente del sindaco del Comune di Capoterra».

L’istituto peraltro, fanno sapere gli studenti, non è stato nemmeno sanificato, ma anche in questo caso una spiegazione arriva dalla circolare: «Non è competenza della scuola alcun provvedimento di tipo sanitario e di igiene pubblica, compreso l’eventuale chiusura della scuola, se non esplicitamente richiesto dalle autorità suindicate».

