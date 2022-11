Si conclude con un lieto fine la vicenda legata all’allontanamento da casa del giovane di Capoterra, del quale si erano perse le tracce sabato prima dell’alba, è stato ricondotto dalla sua famiglia dai soccorritori.

Decisivo per il ritrovamento del ragazzo, che era stato visto vagare in stato confusionale nella zona di Torre degli Ulivi, è stato il gps che i familiari avevano nascosto nel suo zaino.

Per ritrovare il giovane sano e salvo era stata messa in piedi una imponente macchina dei soccorsi: importante anche il contributo dei cittadini che hanno pubblicato nell’intero weekend la foto del giovane per invitare chiunque lo avesse incontrato a segnalarne la presenza.

