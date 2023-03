Il video è di quelli espliciti. Sono 47 secondi nei quali un uomo nudo, di spalle, sembra entrare in una doccia. Ma prima si riprende mentre è intento a effettuare dei movimenti inequivocabili.

Di scene così, in rete, ce sono sono per milioni di Giga. Ma il protagonista di quella che sta facendo il giro delle chat nel Cagliaritano è Giovanni Montis, assessore al Turismo del Comune di Capoterra. E in Municipio, anche se ci si trincera dietro un silenzio ufficiale, quelle immagini circolano suscitando reazioni che vanno dall’ironia all’imbarazzo, fino all’indignazione per il fatto che, nate come private, siano diventate di dominio pubblico.

Anche se non visibile in viso, ci sono pochi dubbi che si tratti di Montis: culturista, con un passato da modello e spogliarellista, ha il corpo coperto di tatuaggi.

Non è chiaro come quel video, registrato nella riservatezza di un’abitazione, sia potuto diventare “virale”. E non è escluso che possano essere presentate delle denunce per la sua divulgazione.

