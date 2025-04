Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 91, in territorio di Capoterra, all'altezza dell'incrocio con la località Forru Coccu. Per cause in corso di accertamento, è avvenuto uno scontro frontale tra due vetture: una Ford Focus condotta da un quarantasettenne e un'Audi A1 di un trentunenne, entrambi di Cagliari. Lo schianto è avvenuto alle ore 5.30.

I vigili del fuoco controllano una delle due auto coinvolte nell'incidente a Capoterra

I due conducenti sono rimasti feriti in maniera seria. Per loro, dopo i soccorsi sul posto da parte del personale sanitario, necessario il trasferimento in ospedale con le ambulanze del 118, entrambi in codice rosso: uno al Policlinico universitario di Monserrato, l'altro al Brotzu. Al momento, non risultano in pericolo di vita.

Una delle due auto coinvolte nell'incidente a Capoterra, distrutta

Sul posto è intervenuta anche la squadra di pronto intervento 4A dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino di Cagliari. Che, nel suo intervento, ha soccorso uno dei due feriti liberandolo dall'abitacolo della vettura. I veicoli coinvolti nell'incidente a Capoterra sono stati sottoposti a sequestro, mentre i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto sono in corso da parte dei carabinieri presenti sul luogo dell’incidente. Informata anche l'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata