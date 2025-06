I ladri prima hanno rubato la cucina che utilizzavano per preparare i pasti durante i turni dell’antincendio, poi l’hanno restituita danneggiata e inutilizzabile. Vittime dell’insolito furto i volontari del Grusap che sabato mattina, mentre preparavano il trasloco di tutta la loro attrezzatura verso una nuova sede a Poggio dei Pini, si sono visti sottrarre la cucina che era stata loro donata e che gli permetteva di avere un pasto caldo durante il loro servizio.

Francesco Corda, tesoriere dell’associazione di volontariato, ricostruisce l’accaduto: «Stavamo sistemando la nostra attrezzatura all’esterno della vecchia sede per il trasferimento, è bastato un attimo di distrazione e la cucina è sparita. Grazie alle telecamere della Cooperativa di Poggio dei Pini, siamo stati in grado di individuare i responsabili: dalle immagini si vedeva chiaramente che la nostra cucina è stata portata via da un furgone bianco, del quale era chiaramente visibile il numero di targa. Abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri, che in poco tempo sono risaliti al proprietario del mezzo».

«Ieri mattina la cucina ci è stata restituita, ma nello stato in cui si trova adesso non è utilizzabile», avvisa Corda. «Ci auguriamo che le parti danneggiate vengano sistemate al più presto, in ogni caso – anche se saremo costretti a mangiare solo panini durante i nostri turni – il nostro apporto nella lotta antincendio andrà avanti come sempre».

