Farfalle colorate appese al centro della strada, fiori attaccati ai pali delle luce: sono cominciati i lavori portati avanti dal Comune per abbellire il centro storico di Capoterra in vista della bella stagione. Non solo un’operazione di maquillage per rendere corso Gramsci più colorato, ma un vero e proprio piano per riportare i cittadini a riappropriarsi degli spazi all’aperto del cuore di Capoterra.

«Dopo la costa, ora vogliamo concentrare i nostri sforzi sulla valorizzazione del centro storico», spiega il sindaco, Beniamino Garau, «abbiamo avviato un intervento per rendere più bello e accogliente corso Gramsci, senza trascurare l’esigenza di individuare nuovi parcheggi, con l’obiettivo di riportare i cittadini a passeggiare nelle sere d’estate».

La decisione di chiudere al traffico delle auto le strade del centro dopo le 20 «è arrivata dopo aver ascoltato i nostri commercianti: siamo sicuri che le passeggiate estive daranno nuovo impulso all’economia locale e favoriranno la socializzazione».

