Il comando della polizia locale di Capoterra ha reso noto il calendario relativo al posizionamento del telelaser nelle strade cittadine.

Lo strumento elettronico verrà utilizzato dalle pattuglie della polizia locale nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, e nelle ore pomeridiane dalle 14,30 o le 15,30 sino alle 20.

Si parte il 1° giugno, con il posizionamento del telelaser “TruCam” sulla Strada statale 195, che verrà replicato il 13 e 19 giugno. Il 5, l’8, il 21 e il 29, l’occhio elettronico controllerà la velocità dei veicoli in località Tanca sa Turri: il 6, il 22 e il 27, sarà invece la volta della strada comunale Santa Barbara. Il 15 e il 26 giugno, il telelaser sarà attivo nel prolungamento di via Trento: il 16, il 23 e il 30 sarà invece posizionato in via Serpentara.

Il calendario varato dal comando della polizia locale potrebbe subire delle variazioni a causa di esigenze di servizio.

