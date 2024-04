Fine dei disagi per i cittadini che quotidianamente percorrono la bretella che collega via Europa alla Strada statale 195: il percorso, realizzato per permettere ai residenti di Rio San Girolamo di uscire dal quartiere, è stato finalmente asfaltato.

La strada aveva sollevato nei mesi scorsi le proteste dei tanti cittadini che la percorrono quotidianamente, costretti a fare lo slalom tra le tante buche disseminate nel terreno: di recente la bretella era stata sistemata, ma mancava ancora lo strato di asfalto.

Soddisfatto il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, che aveva garantito la messa in sicurezza del tratto stradale: «Da quando sono cominciati i lavori per la demolizione e ricostruzione dei ponti sulla Strada statale 195, quella stradina è diventata l’unica via di uscita per i residenti di quella zona, ci siamo impegnati per far sì che venisse resa percorribile e sicura e, dopo varie interlocuzioni con l’Anas, il problema è stato finalmente risolto».

© Riproduzione riservata