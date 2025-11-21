Capoterra, lunedì il collegamento fra la vecchia e la nuova rete dell'acquaIl servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori
Nell’ambito dei lavori di distrettualizzazione ed efficientamento delle reti idriche in corso nel Comune di Capoterra, lunedì 24 novembre i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento alla rete idrica esistente del nuovo tratto di rete realizzato nell’incrocio tra via Mazzini e via Battisti.
Pertanto, dalle 8 fino alle 17, potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nell’area compresa tra le vie Cagliari, Milano ed Emanuela Loi. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.
Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.
Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.