La Protezione civile regionale non ha diramato avvisi di allerta per la giornata di domenica 22 settembre in Sardegna. Ma a Capoterra, in Comune, c’è chi per tutta la giornata ha osservato l’evoluzione meteo a ovest della Sardegna. E modelli alla mano – non tutti concordanti – ha spinto il sindaco Beniamino Garau ad avvisare la popolazione, attraverso i social, del rischio nubifragio nel suo territorio.

«Sul Mediterraneo occidentale e sulla Sardegna si registra un progressivo peggioramento delle condizioni meteo per l'arrivo da ovest di una blanda ansa depressionaria a cui è associato un sistema frontale in via di sviluppo», avverte il primo cittadino, «il minimo depressionario nel suo lento movimento verso le Baleari richiamerà in direzione delle coste meridionali della Sardegna un flusso di correnti di scirocco molto umido e instabile».

In questa fase, detta prefrontale «e che riguarderà la mattina di domani domenica 22 settembre orientativamente dalle prime ore del giorno fino a metà mattina, non è da escludere la formazione di temporali molto localizzati e intensi a lenta evoluzione o semi stazionari in prossimità della costa».

Nel primo pomeriggio è poi atteso il passaggio da ovest di una linea di instabilità che andrà a coinvolgere tutta la Sardegna. Garau quindi sottolinea che «è probabile anche in questa fase lo sviluppo di nuovi motivi convettivi e temporali sui settori montuosi del Sulcis e in possibile successiva evoluzione verso Capoterra».

Le precipitazioni, è l’avvertimento, «potranno assumere intensità di nubifragio ed essere accompagnate da grandine».

Al momento non ci si pò sbilanciare troppo: «I modelli meteorologici ad alta risoluzione», sottolinea Murgioni, «mostrano ancora, nonostante il peggioramento sia prossimo, una notevole divergenza nei risultati, per cui il grado di incertezza previsionale è elevato».

(Unioneonline/E.Fr.)

