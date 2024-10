Arriva la toponomastica nella zona di campagna di Santa Vittoria, a Pula: nelle case delle famiglie che abitano nelle case sparse verranno finalmente apposti i numeri civici.

I lavori, finanziati dal Comune per un totale di 4mila euro, sono stati assegnati alla ditta che nei prossimi giorni renderà facilmente identificabili le abitazioni della zona. Per l’assessore ai Servizi tecnologici si tratta di un intervento molto atteso dai residenti: «Gli abitanti della zona di Santa Vittoria avevano espresso, anche attraverso il sindaco, la necessità di avere una toponomastica in grado di permettere loro di ricevere con regolarità la corrispondenza. Lo stesso intervento verrà presto esteso anche ad altre zone periferiche, in modo che tutte le case lontano dal centro di Capoterra possano essere facilmente individuate».

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l’aspetto della sicurezza: «Lo scorso anno, durante un incendio, i residenti ci hanno fatto notare la difficoltà di dare indicazioni ai mezzi di soccorso senza l’esistenza di una toponomastica precisa, ecco perché abbiamo deciso di portare avanti un progetto che renda facilmente identificabili anche le zone più periferiche».

