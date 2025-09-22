«Rifiuti, pavimentazione danneggiata e degrado: passano i mesi e gli anni ma piazza Verde, nonostante si trovi in pieno centro, rimane un luogo abbandonato».

Silvano Corda, presidente della Commissione di vigilanza, chiede alla Giunta Garau maggiore attenzione per la piazza che si affaccia su corso Gramsci: «Le condizioni della piazza proprio nel cuore del centro storico e sotto gli occhi di tutti, non è di certo un bel biglietto da visita per una città che vorrebbe diventare turistica a tutti gli effetti. Chiedo che l’amministrazione comunale provveda con estrema urgenza a mettere in sicurezza quegli spazi e a garantire il servizio di spazzamento e decoro urbano di tutta la piazza».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici garantisce interventi in tempi rapidi: «Vogliamo sistemare quella piazza e garantirle il massimo decoro, troppo spesso quell’area viene utilizzato come bagno pubblico dai giovani che scendono dal pullman alla fermata che si trova proprio davanti alla piazzale. Piazza Verde sarà rimessa a nuovo e verrà eliminata ogni forma di degrado».

