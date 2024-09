«L’amministrazione comunale conferma la volontà di escludere il territorio di Capoterra dalle zone idonee per l’installazione di impianti eolici, fotovoltaici e agrivoltaici».

Durante l’ultima seduta – così come aveva fatto il Consiglio comunale – la Giunta ha detto no a ogni forma di speculazione energetica a Capoterra. No a pale eoliche e a distese di pannelli fotovoltaici, ma possibilista verso i progetti legati all’autoconsumo e alle comunità energetiche: l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau ha ribadito di essere dalla parte delle fonti di energia rinnovabili, ma ha anche rimarcato la volontà di proteggere il territorio da ogni tipo di speculazione.

La Giunta ha confermato la volontà di classificare come unica zona idonea per l’installazione di impianti eolici o fotovoltaici quella in cui si trova l’ex discarica comunale di Is Coddus, un’area di 59mila metri quadri, già bonificata grazie a un finanziamento regionale.

