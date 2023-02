Un incontro in parrocchia per parlare del problema del bullismo nel mondo dello sport. Grande partecipazione per l’appuntamento che si è tenuto ieri nel salone parrocchiale di Frutti d’Oro, organizzato da don Battista Melis, con la partecipazione del comandante della stazione locale dei carabinieri, Lorenzo Del Gaudio.

Un centinaio le persone che hanno ascoltato il maresciallo Del Gaudio parlare dei problemi legati al bullismo che si manifestano nell’ambito scolastico e in generale nei luoghi di aggregazione dei giovani. Durante l’incontro è stata rimarcata la necessità di segnalare ai carabinieri quei comportamenti che possono essere oggetto di approfondimento anche da parte degli altri organi competenti; di recarsi in caserma non necessariamente per formalizzare una denuncia ma anche solamente per ricevere, tramite un confronto, consigli utili per risolvere problematiche che afferiscono alla sfera giovanile.

Durante l’evento è intervenuto anche Bernardo Mereu, allenatore di calcio di grande esperienza e dirigente del settore giovanile del Cagliari calcio, che ha affrontato il fenomeno del bullismo in campo.

