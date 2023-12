Maurizio Pibiri, preside dell’istituto Atzeni di Capoterra, è rimasto in silenzio davanti alle telecamere che assediavano la sua scuola all’indomani del grave fatto di cronaca: uno studente quindicenne ha accoltellato un coetaneo dopo le lezioni.

«Per rispetto di chi in quel momento era ricoverato in ospedale e perché era opportuno che ne parlassimo tra di noi a scuola, tutti insieme docenti e studenti. Continueremo a lavorare per aiutare i ragazzi, in questo caso le vittime sono due, il ferito e il feritore».

