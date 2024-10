Capoterra ricorda le vittime di tutte le alluvioni. Nel giorno in cui il sud Sardegna è stato colpito duramente dal maltempo, l’amministrazione comunale e le autorità militari, il parroco don Gianni Locci e il coro guidato da Mariangela Marras si sono date appuntamento davanti al Municipio per celebrare la giornata istituita lo scorso anno per ricordare tutte le persone morte nel corso degli anni a causa degli eventi calamitosi.

Alla cerimonia hanno preso parte anche i parenti delle vittime delle alluvioni.

Per il sindaco, Beniamino Garau, ricordare le persone che hanno perso la vita nelle alluvioni che in diverse occasioni hanno colpito il territorio è un dovere di tutti: «Lo scorso anno abbiamo istituito questa giornata non solo per ricordare le vittime dell’alluvione del 22 ottobre del 2008, ma anche quelle del passato. Questo momento di commemorazione ci spinge anche a impegnarci a rendere il nostro territorio sempre pià sicuro affinché tragedie simili non si verifichino più».

© Riproduzione riservata