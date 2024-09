Nuovi allestimenti, spazi altamente inclusivi pronti ad accogliere ogni tipo di visitatore: apre i battenti il nuovo Museo della Laguna di Capoterra, reso più moderno e funzionale dopo i lavori finanziati dal Pnrr.

Alla riapertura del Mulag ha partecipato anche Piera Levi Montalcini, da anni promotrice della cultura scientifica. Il museo di Casa Spadaccino, sede del Ceas di Capoterra Laguna Santa Gilla, è dunque pronto a ospitare i visitatori nella sua nuova veste.

Soddisfatto il sindaco, Beniamino Garau: «Questo museo è il fiore all’occhiello del nostro territorio, attraverso l’offerta di questo spazio museale siamo convinti si possa far conoscere meglio una parte di Capoterra e le sue peculiarità ambientali. Per noi ricevere la visita di un’ospite illustre come Piera Levi Montalcini è stato un grande onore, ci ha raccontato come – attraverso la determinazione – sia possibile raggiungere i propri sogni: un messaggio molto positivo soprattutto per i più giovani».

