Comune celebra i 99 nuovi nati nel 2023 con una cerimonia e la messa a dimora di altrettanti alberelli. Si è tenuta nell’Aula consiliare del Municipio la Giornata dei nuovi nati, appuntamento istituito nel 2023 per festeggiare i bambini nati a Capoterra nell’ultimo anno.

Ogni bimbo ha ricevuto un diplomino firmato dal sindaco Beniamino Garau e un alberello da frutto con lo stesso numero di certificazione con cui è stato registrato all’anagrafe ognuno dei novantanove nuovi nati. Le piantine sono state poi messe a dimora in via Trexenta, dove ogni bimbo potrà tornare a vedere come cresce il suo alberello.

Silvia Cabras, consigliera comunale che lo scorso anno aveva lanciato la proposta per l’istituzione della Giornata dei nuovi nati, sottolinea l’importanza simbolica della messa a dimora delle piantine: «Ogni albero avrà lo stesso numero del certificato di nascita del bimbo, cosicché lui possa sempre riconoscerlo e vederlo cresce forte e robusto. Questo appuntamento è stato creato per ricordare l’importanza di ogni nuova nascita per la nostra comunità».

