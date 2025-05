Tutto pronto per il congresso cittadino di Forza Italia: oggi alle 18,30, a Casa Melis, gli iscritti e i simpatizzati si incontreranno per il rinnovo del coordinamento locale e per discutere del rilancio dell’attività politica del partito sul territorio.

Antonello Picci, coordinatore provinciale di Forza Italia, e Francesca Trois, responsabile Azzurro donna per Capoterra, sottolineano l’importanza dell’appuntamento: «L’incontro rappresenta un’occasione significativa per ridefinire le linee guida dell’impegno locale del partito, attraverso un rinnovato coordinamento cittadino e una riflessione condivisa sui temi centrali per la comunità. Il congresso è aperto alla partecipazione degli iscritti, dei simpatizzanti e di tutti coloro che desiderano contribuire al percorso di radicamento e crescita di un’area moderata, liberale e attenta ai bisogni reali dei cittadini. Nel corso dell’incontro si procederà al rinnovo delle cariche cittadine: saranno presenti i rappresentanti del partito a livello regionale e nazionale».

© Riproduzione riservata