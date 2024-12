Previsti disagi per l’inizio del 2025 a Capoterra, visto che a poche ore dall’avvio del nuovo anno non è ancora stato consegnato il calendario dei rifiuti. Molti cittadini, nell’ultimo giorno del 2024, non sanno se il servizio di ritiro sarà previsto nella giornata di domani (no, stando a quanto comunicato online da TeknoService Italia, a cui è stato affidato il servizio da luglio 2022).

Un problema non di poco conto, visto che il calendario in formato cartaceo era previsto che venisse consegnato entro la giornata di oggi, come da bando, ma che – invece – risulta non essere stato ancora stampato. Diverse le segnalazioni da parte dei cittadini, senza che però la situazione sia stata risolta. In aggiunta, diverse utenze commerciali hanno evidenziato come in questi giorni di feste si sia accumulato diverso cartone perché il ritiro non sarebbe avvenuto tutti i giorni.

«Il servizio non viene rispettato per niente», l’accusa di Silvano Corda, presidente della commissione di vigilanza. «Questo del calendario è gravissimo: i cittadini pagano e necessitano di un servizio adeguato, ma si aggiunge a disservizi quotidiani. Spesso salta l'umido, le strade sono sempre sporche e le spazzatrici girano a vuoto. Più volte, in Consiglio comunale, ho invitato il sindaco Beniamino Garau a fare un esposto alla Procura: siamo tornati indietro di tanti anni, funzionava meglio quando i rifiuti venivano ritirati a mano. La colpa non è di TeknoService, ma di chi gli ha permesso di fare quello che vuole: io avevo segnalato i problemi già durante i mesi di prova».

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata