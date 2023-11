Quarantamila euro da distribuire tra le quindici associazioni sportive che hanno presentato richiesta: nei prossimi giorni il Comune metterà a disposizione delle società i contributi stanziati per affrontare la nuova stagione agonistica.

L’assessore allo Sport e allo Spettacolo, Giovanni Montis, garantisce che le società avranno i contributi entro una settimana: «I nostri uffici si stanno preparando per effettuare i bonifici ai quindici beneficiari del contributo allo sport, inizialmente erano stati stanziati 25mila euro, ma poi siamo riusciti a portare il contributo a 40mila euro. I criteri per l’assegnazione di queste risorse hanno tenuto conto del numero degli atleti e dei dirigenti di ciascuna associazione, e del numero dei giovani iscritti. Siamo sicuri che questo contributo aiuterà le nostre società, che nel nostro territorio svolgono anche un importante ruolo sociale, a portare avanti le loro attività».

Montis, inoltre, spiega come l’amministrazione comunale stia lavorando all’allestimento di un cartellone di spettacoli per il periodo natalizio: «Ci saranno tante manifestazioni per allietare le festività di Natale, stiamo pensando ad appuntamenti in grado di accontentare i cittadini di tutte le età».

