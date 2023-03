Parchi e giardini pubblici chiusi a Capoterra dalle 12 di oggi sino alla stessa ora di domani: lo ha deciso il sindaco, Beniamino Garau, in seguito all’allerta meteo per vento e mareggiate diramata dalla Protezione civile regionale.

«Ho firmato l’ordinanza di chiusura di tutti i parchi cittadini per garantire la sicurezza e l’incolumità dei mie concittadini – spiega il sindaco –, le forti raffiche previste per le prossime ventiquattro ore potrebbero mettere in pericolo le persone che frequentano gli spazi verdi, vista la presenza di alberi ad alto fusto. L’ordinanza resterà in vigore sino alle 12 di domani».

© Riproduzione riservata