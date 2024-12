Una succursale del Municipio a Maddalena spiaggia: per venire incontro alle esigenze dei cittadini delle zone a mare il Comune aprirà uno sportello nei locali di viale Sant’Efisio. Ci aveva provato alcuni anni fa, a Casa Spadaccino, la precedente amministrazione comunale, ma l’iniziativa non aveva riscosso particolare successo: ora, la Giunta Garau, è pronta ridare vita al progetto. «È vero, in passato il Comune ha provato ad aprire uno sportello nelle zone a mare – ammette il sindaco, Beniamino Garau -, ma punto primo Casa Spadaccino era troppo lontana, e inoltre quello sportello fungeva solo da Ufficio protocollo. Nei locali dell’infopoint di Maddalena stiamo pensando, almeno per tre volte a settimana, di mettere a disposizione dei cittadini un funzionario in grado di svolgere diverse mansioni: la richiesta di un certificato, un chiarimento su una bolletta, informazioni sui servizi sociali e finanziari, tutto potrà avvenire senza raggiungere il Municipio».

L’apertura di un ufficio territoriale era anche nel programma del Partito Democratico. «Credo che uno sportello nelle zone a mare sia fondamentale soprattutto per i residenti anziani o per chi non riesce a raggiungere il Comune con facilità – dice il capogruppo Dem, Efisio De Muru-, l’ideale sarebbe se gli uffici di Maddalena riuscissero a ospitare anche la Consulta per la coesione territoriale, in modo da avere un luogo in cui raccogliere le istanze dei cittadini». L’idea di aprire una piccola sede staccata dagli uffici comunali è nata grazie alle interlocuzioni che l’amministrazione sta avendo periodicamente con i cittadini nelle lottizzazioni private.

Per Giovi Fasciolo, amministratore condominiale di Frutti d’Oro 1, l’idea è senz’altro positiva, ma nelle zone a mare occorrerebbero anche altri servizi: «Sarà utile soprattutto per i cittadini più anziani, che potranno magari ottenere un certificato o un documento senza dover andare per forza in centro. Ben venga l’ufficio comunale territoriale, ma ci auguriamo venga individuata quanto prima un’area di snodo in cui confluiscano tutti i mezzi pubblici». Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia reputa buona l’iniziativa del Comune: «Uno sportello in grado di garantire un servizio di questo tipo sarà importante, anche se personalmente preferirei che i locali dell’infopoint venissero utilizzati per servizi legati al turismo, se poi potessero ospitare anche una guardia medica sarebbe ancora meglio».

