Una costa, cinque sfilate in altrettante date: anche quest’anno Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria uniscono le proprie forze per dare vita al carnevale intercomunale. Ad inaugurare il cartellone di appuntamenti sarà Capoterra, il 3 febbraio; il giorno successivo la carovana colorata si sposterà a Sarroch per la seconda sfilata.

L’11 febbraio sarà la volta di Domus de Maria, mentre il 17 toccherà a Pula: l’appuntamento conclusivo si terrà a Villa San Pietro, il 24 febbraio. Al carro allegorico vincitore quest’anno andranno 1200 euro, 600 al secondo, e 300 al terzo classificato: al miglior gruppo a piedi, formato da almeno 10 persone, spetterà un premio di 300 euro, alla miglior coppia 100.I premi potranno essere assegnati esclusivamente a chi parteciperà ad almeno quattro delle cinque sfilate previste.

Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro, paese che in questa edizione avrà l’onore di ospitare l’atto conclusivo del carnevale intercomunale, spiega come l’obiettivo di questa collaborazione tra Comuni sia quella di offrire ai cittadini dei cinque paesi la possibilità di prendere parte a più appuntamenti: «Lo scorso anno, con i Comuni di Pula e Sarroch, abbiamo deciso di includere anche quelli di Domus de Maria e Capoterra in modo da dare vita a un carnevale in grado di avvicinare i cittadini di tutta la costa. Quello che vogliamo è che tra le nostre comunità ci sia sempre una maggiore coesione, appuntamenti come questo servono a dimostrare quanto sia necessario per la valorizzazione del territorio guardare oltre il proprio campanile».

