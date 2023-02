Momenti di paura a Capoterra.

Un uomo di 27 anni, in evidente stato di alterazione psichica, si è barricato dentro la sua abitazione in via Lisbona minacciando di far saltare in aria la casa.

Immediato l’intervento di carabinieri, vigili del fuoco, ambulanze del 118 e polizia locale. La zona è stata sgomberata e isolata.

Dopo qualche ora, i carabinieri hanno convinto l’uomo ad aprire la porta ma una volta dentro i militari sono stati aggrediti a colpi di spranga.

Il giovane è stato immobilizzato e portato in caserma in stato di fermo.

All’interno dell’abitazione nessuna traccia di esplosivi o di altro materiale che avrebbe potuto causare una detonazione.

