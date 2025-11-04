Cantieri Lavoras, Sanitari, Patrimonio boschivo, Forestas: appuntamento informativo con il Cpi di AsseminiL’incontro previsto per oggi sulla piattaforma Microsoft Teams
Il Centro per l’impiego (Cpi) di Assemini, nella persona della coordinatrice Elga Melis, ha invitato i cittadini del Comune a partecipare a un appuntamento informativo per spiegare le modalità di corretta partecipazione ai cantieri Lavoras, Sanitari, Patrimonio boschivo, Forestas.
Durante l’incontro, previsto per stasera (martedì 4 novembre) alle 15 sulla piattaforma Microsoft Teams, verranno fornite istruzioni semplici e pratiche per la candidatura online e saranno approfonditi temi quali la conoscenza delle diverse misure di avviamento a selezione, dei requisiti e criteri di formazione della graduatoria nonché della presentazione corretta della candidatura online.
Tuttavia dell’iniziativa il Comune non ha dato alcuna comunicazione: «L’Ente è stato formalmente invitato a rendere pubblica l’iniziativa - ha spiegato il consigliere di opposizione Stefano Demontis - dandone massima diffusione per coinvolgere il maggior numero di cittadini interessati. Non solo di questo appuntamento non vi è traccia nei canali comunicativi ufficiali, ma nemmeno i consiglieri comunali sono stati informati dal Sindaco. Occasione che avrebbe consentito di collaborare per diffondere al meglio una notizia rilevante per la comunità».