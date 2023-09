Sul cancello un nastro nero, in segno di lutto. A Cagliari la primaria di via Stoccolma si prepara così ad affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico. Ma lo stabile, inagibile da tempo, resterà chiuso. Lunedì alle 8.15, quando in tutte le scuole suonerà la campanella dopo le vacanze estive, nell’edificio regnerà il silenzio.

«Si tratta di un gesto simbolico, per la morte della primaria», spiega Pino Aquila, genitore di uno studente dell'istituto comprensivo. Tra le famiglie solo malcontento e protesta: «Chiedo la massima partecipazione a genitori, studenti, docenti, personale Ata e semplici cittadini, di supportarmi in questa civile forma di disappunto per l'incresciosa situazione», conclude Aquila.

L'ultima possibilità di frequentare le lezioni senza sedi alternative è svanita dopo che la Protezione civile ha avvertito il Comune: per piazzare le tende, che sostituiranno provvisoriamente le aule, occorrono sei giorni lavorativi.

(Unioneonline/v.f.)

