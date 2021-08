Intervento d’emergenza nella notte per salvare la vita a una donna di 54 anni, che ha accusato un grave malore a bordo di un traghetto in navigazione nel Golfo di Cagliari, a 35 miglia dalla costa.

A ricevere l’allarme, lanciato dalla motonave Tanit, partita dalla Tunisia e diretta a Genova, è stata la Capitaneria di Porto, che – appurata la gravità della situazione - ha inviato sul posto un elicottero SAR della quarta sezione Guardia Costiera di Decimomannu.

Giunto sul posto, l’equipaggio, in costante contatto con il Centro Internazionale Radio Medico, ha recuperato la passeggera, affetta da affetta ischemia miocardica, e l’ha trasportata a Elmas, dove la donna è stata poi presa in carico dal personale del 118 e trasferita all’ospedale Brotzu per il ricovero e le cure del caso.

