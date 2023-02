Il vicesindaco della Città Metropolitana di Cagliari Roberto Mura ha incontrato una delegazione di tre docenti e venti studenti della Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona, in visita a Cagliari per uno studio urbanistico della città in collaborazione con la facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari.

All’incontro, organizzato dai docenti Ivan Blecic e Carlo Atzeni, hanno preso parte assieme a Mura anche il vicesindaco del Comune di Cagliari e assessore alla Pianificazione strategica e allo sviluppo urbanistico e verde pubblico Giorgio Angius e il dirigente dell’area Pianificazione strategica e territoriale Salvatore Farci, che hanno illustrato gli strumenti essenziali della pianificazione strategica metropolitana e della città di Cagliari.

Mura, in particolare, ha evidenziato il fattore della «valorizzazione del patrimonio storico e ambientale quale elemento cruciale alla base dello sviluppo urbanistico del territorio metropolitano», mentre l’assessore Angius e l’ingegner Farci si sono soffermati sul Piano urbanistico e sul Piano del centro storico della città di Cagliari.

© Riproduzione riservata