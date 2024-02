Può atterrare in ogni tipo di terreno, raggiunge i 240 chilometri all’ora e ha i migliori sistemi di sicurezza per volare. É il nuovo elicottero AW169 dei carabinieri e il nucleo dell’Arma di Cagliari é il primo ad averlo operativo in tutta Italia. Stamattina, nella base dell'aeroporto di Elmas, c'è stata l’inaugurazione e la benedizione da parte del cappellano dei carabinieri.

«A bordo – evidenzia Andrea Sarica, comandante del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Cagliari – ci sarà un equipaggio di tre persone e potrà trasportare otto persone. La sua capacità di raggiungere rapidamente anche lunghe distanze e poter atterrare in ogni tipologia di terreno consente una massima operatività». Un elicottero, a cinque pale, di ultima generazione con i più importanti sistemi di sicurezza per il volo costruito dalla ditta italiana Leonardo: costo 14 milioni di euro.

«Sarà a disposizione dei reparti territoriali e speciali per i diversi servizi: controllo del territorio, repressione dei reati ambientali, dei furti di reperti archeologici, contrasto alla coltivazione di canapa indiana nonché ricerca persone disperse. Ma anche per operazioni speciali come nei casi di assalti ai blindati», aggiunge il generale della Legione Sardegna, Stefano Iasson.

