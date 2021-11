C'è un futuro per togliere Burcei dal suo isolamento. Mentre va avanti l'iter burocratico per la costruzione della strada per Maracalagonis, l'obiettivo è anche quello di aprire i collegamenti con Sinnai, Villasalto e Dolianova, sfruttando gli antichi sentieri dei pastori e dei contadini.

Con voto unanime, il Consiglio comunale di Burcei ha approvato la variazione al programma triennale dei Lavori pubblici per l'inserimento del progetto sul primo tratto della strada rurale Burcei-Villasalto. Approvato anche lo schema di convenzione fra i Comuni di Burcei, Sinnai e Villasalto con Burcei Comune capofila, per la realizzazione delle nuove strade che uniranno i quattro paesi, con un collegamento diretto del Sarrabus Gerrei, Campidano e Trexenta. Dopo la discussione si è passati alla votazione: il sì è arrivato dalla maggioranza e dall’opposizione.

Ora si vuole realizzare una rete di collegamento capace di avvicinare i territori, a beneficio anche dell’economia.

© Riproduzione riservata