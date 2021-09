Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione degli uffici della nuova caserma dei carabinieri di Burcei, ricavati in alcune aule di una scuola.

La realizzazione dei locali, salvo imprevisti, sarà ultimati entro la fine del mese di settembre, per poi definire la certificazione sismica già in corso di espletamento.

E' in fase di definizione la convenzione con la Prefettura di Cagliari e l'espletamento di tutti gli aspetti burocratici, dopodiché avverrà la consegna dei locali ai carabinieri, ora ospitati nella caserma di Sinnai a oltre trenta chilometri di distanza. Il protocollo d'intesa con il ministero dell'interno riguarda un progetto più ambizioso, che punta alla realizzazione di una nuova caserma e dei relativi alloggi previsti.

"Come da programma elettorale – dice il vice sindaco Marcello Malloru - questa amministrazione sta portando avanti il progetto per riportare la stazione dei carabinieri a Burcei. L'ultimazione di questi lavori rappresenta un importante risultato per la comunità, par la quale la caserma dei carabinieri è un servizio essenziale".

