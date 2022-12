Dopo la sistemazione dei proiettori sulle vie del paese, iniziano domani a Burcei le feste di fine anno e del Capodanno. Alle 15 partirà la realizzazione degli alberi di natale in piazza a cura dell'associazione "Amici di Fra Lorenzo" e con l'aiuto dei bambini che appenderanno le proprie decorazioni.

Seguirà, in via Trento, l'apertura della "Mostra dei Presepi - Concorso Mille Luci di Natale" a cura dell'associazione "I pastori di Burcei”, con votazione del presepe più bello che si terrà venerdì 30 dicembre ore 18:00.

Il 23 dicembre alle 8.30 presso i locali della Misericordia, l'associazione U.S. Burcei organizza la manifestazione "Un goal per il cuore" con dimostrazione teorica e pratica di primo soccorso sanitario, in collaborazione con il centro di formazione "Accademia del Soccorso", la "Quartu Soccorso" e la "Confraternita Misericordia di Burcei".

Alle 15, presso i locali di via Trento, le associazioni "I pastori di Burcei” e i "Sardontheroad" proporranno la "Grande Festa di Natale" con la presenza di Babbo Natale coi suoi aiutanti Elfi. È prevista anche la consegna della letterina con foto ricordo, la consegna del dono sospeso e lo scambio dei doni, animazione e spettacolo di magia, Raccontastorie, Truccabimbi, Nutella party, baby dance. Non mancherà l' "Apixedda di Babbo Natale" con sfilata itinerante per le vie del paese. Quindi il gran finale con la Salsicciata per grandi e piccini, con musica e intrattenimento.

Durante la festa, sarà possibile partecipare alla raccolta fondi per l'acquisto di un defibrillatore.

© Riproduzione riservata