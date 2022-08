Al via stasera la "Sagra del pastore" di Burcei. La manifestazione è stata aperta con l'inaugurazione della mostra di pittura dal titolo "Burcei nel cuore… e non solo" dell'artista burcerese Maria Cecilia Angioni, allestita nella casa museo di via Trento.

Al taglio del nastro erano presenti gli organizzatori dell'associazione "Is Pastores de Brucei", gli amministratori comunali e una gremita folla di visitatori.

L'artista ha voluto intitolare la sua prima mostra a Burcei: "Burcei nel cuore.... e non solo" proprio a testimonianza del profondo legame con il suo paese natio. In esposizione solo alcuni degli innumerevoli dipinti di Maria Cecilia Angioni ma predominante risulta il tema di Burcei, con tanti scorci dei suoi suggestivi paesaggi e del suo centro storico.

Per l'occasione l'artista ha donato, all'associazione organizzatrice, uno splendido quadro a tema, mentre all'amministrazione comunale ha consegnato due dipinti raffiguranti Burcei.

La sagra è proseguita con la santa messa in onore dei pastori e delle loro attività.

Per domani mattina, alle 10, è in programma il convegno dal titolo “L’arte del pastore: tradizioni e strategie per il futuro” che si terrà presso la sala consiliare del Comune di Burcei, al quale parteciperanno rappresentanti di Laore, Agris, Università di Sassari, GAL SGT, Consiglio Regionale, assessorato all'Agricoltura, Coldiretti, Distretto Rurale della Barbagia, Fondazione Cammino minerario di Santa Barbara, allevatori ed esperti del settore.

Gran finale domenica con la cottura e la degustazione delle prelibatissime carni di capra, pecora e vitella.





