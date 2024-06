Nuova riunione del Consiglio comunale di Burcei programmata per mezzogiorno di domani, 28 giugno. Diversi i punti iscritti all’ordine del giorno. Fra questi, l’approvazione dei verbali della riunione del 22 aprile scorso, la validazione del piano economico finanziario della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (Tari), per le ultime due annualità. Da approvare anche le tariffe.

L’assemblea dovrà anche occuparsi di delibere di bilancio, del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023 e dell’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile sito in via Della pineta.

Intanto il sindaco Simone Monni ha firmato un’ordinanza per la prevenzione degli incendi e la lotta agli insetti nocivi. Prevista la manutenzione delle aree verdi, lo sfalcio dell’erba, pulizia dei fossi, il taglio di rami e siepi del centro abitato. Il tutto per garantire anche la sicurezza in paese.

Disposta per oggi anche un’ordinanza dirigenziale per la regolamentazione del traffico in alcune strade interne dove sono in corso i lavori per la posa della fibra ottica.

