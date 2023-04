A Burcei l'ecocentro c'è ma resta chiuso in attesa della sistemazione della strada di accesso: un sentiero di 500 metri inaccessibile ai mezzi pesanti. La strada di collegamento, è insomma impraticabile per i mezzi dell’impresa che raccoglie i rifiuti solidi urbani in paese.

«Un anno fa – dice il sindaco Simone Monni – abbiamo approvato l’acquisizione della strada campestre di proprietà privata. Abbiamo pure avviato la progettazione che soddisfa anche i proprietari che potranno raggiungere i loro terreni, attraverso una strada finalmente asfaltata. Attendiamo i fondi dalla Regione: servono circa 100mila euro. Il tratto di strada bianca è di alcune centinaia di metri. Appena avremo i soldi, la sistemeremo».

L’apertura dell’ecocentro significa anche risparmiare 40mila euro. «È vero – dice il sindaco – l’obiettivo è quello di abbassare le tasse o utilizzare la somma per la pulizia delle strade».

© Riproduzione riservata