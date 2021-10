Il Comune di Burcei ha ultimato l'erogazione dei pagamenti dei contributi concessi sulla base della graduatoria definitiva del Bando per l'assegnazione del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali.

Il Bando aveva una dotazione finanziaria di 46.854 euro e prevedeva che il 70% dell’importo totale, fosse suddiviso per il numero dei richiedenti, indipendentemente dal numero di giorni di chiusura; Mentre il 30% dell’importo totale, fosse suddiviso tra tutti i richiedenti che avessero subito una limitazione delle proprie attività superiore a 60 giorni.

A tutte le attività ammesse, è stato concesso un contributo di 936 euro

Mentre a quelle attività economiche, che hanno dichiarato di aver subito limitazioni alla propria attività a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, per un periodo superiore a sessanta giorni, è stato assegnato un contributo aggiuntivo di 739 euro

“Lo scopo di questi aiuti – spiega il Comune – rimane quello di contrastare gli effetti economici negativi provocati dalla pandemia tutt’ora in atto e dalle limitazioni imposte dal Governo nei precedenti mesi al normale svolgimento delle attività commerciali.

Poiché fondi Ministeriali, ci siamo trovati a dover rincorrere le scadenze, per evitare di non poterli assegnare; un plauso va fatto sicuramente agli uffici, che hanno fatto un lavoro estenuante per riuscire a rispettare le scadenze imposte dal Ministero, e riuscire a pubblicare, istruire e liquidare tutti i contributi della prima annualità. Questa era la condizione imposta dal Ministero per poter accedere alla seconda annualità!

Grazie a questo duplice risultato, gli uffici stanno già lavorando alla predisposizione del prossimo bando, che probabilmente permetterà, a tutte le attività economiche, di abbattere le cartelle della TARI appena consegnate: questo l'obbiettivo a cui stiamo lavorando”.

