Si svolgerà a Burcei nel campetto comunale il torneo di calcio A5, organizzato da un gruppo di giovani coordinati da Davide Mulas e Andrea Asuni, rispettivamente capitani dei "Baseball Furier" e dei "Titans", due delle squadre più accreditate per la vittoria finale. Il torneo fa parte degli eventi della manifestazione "E-state in montagna" che si sarebbe dovuto disputare il 6 agosto, poi rinviato a causa del mal tempo.

Si giocherà, il 18 agosto, con la formula "tutto in una notte" per cui si inizierà alle 20:00 con la prima partita e si andrà a oltranza. Sette, le squadre iscritte, che si sfideranno divise in differenti gironi a eliminazione diretta, per poi disputare le qualificazioni alle fasi finali tra le prime classificate dei rispettivi gironi. Assieme ai "Baseball furier" e ai "Titans" si giocheranno la qualificazione anche i "Qds Boys", i "Pro Secchi", gli Alcolisti Non Anonimi", i "Paris Sainti Scuttu" e i "San Giuseppe Jato"





