Da Burcei alla sede di Ares per chiedere ancora una volta la nomina del nuovo medico di base dopo il pensionamento, alla fine dello scorso anno, di uno dei due sanitari del paese.

A Cagliari, nella tarda mattinata, col sindaco Simone Monni e la Giunta comunale, sono arrivati un centinaio di burceresi. Chi in pullman, chi in auto.

Una delegazione di residenti è stata anche ricevuta con gli amministratori locali dal direttore sanitario di Ares, Marcello Tidore e dal direttore del distretto della Asl 8, Ugo Storelli ai quali è stato sollecitato la nomina del nuovo medico: oggi sono in 1250 a Burcei senza un proprio sanitario con pesantissimi disagi e non solo per la pandemia.

Le risposte che fanno bene sperare non sono mancate. E' infatti pronto il bando che potrebbe garantire entro una decina di giorni la nomina del nuovo medico. Nel frattempo, potrebbero tornare a collaborare i due pediatri che in questi mesi si sono occupati della ricettazione dei farmaci.

