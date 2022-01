Allarme nel mare di Cagliari, dopo che un pescatore ha segnalato la presenza di un boa segnaletica – di quelle usate dai sub durante le immersioni –, di un fucile da pesca e di altri effetti nelle acque di Cala Fighera, senza però tracce di persone nelle vicinanze.

Sul posto sono così intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e la Guardia costiera, che hanno avviato ricerche.

La zona delle ricerche (Vigili del fuoco)

Da quanto si apprende, però, non risultano al momento denunce di scomparsa o sub impegnati in escursioni che non abbiano fatto rientro.

(Unioneonline/l.f.)

