Grossa operazione antidroga degli agenti del Commissariato di Quartu: i poliziotti della sede di via Firenze hanno arrestato un nigeriano di 31 anni, trovato in possesso nella sua abitazione di 44 ovuli contenenti 300 grammi di cocaina e 300 grammi di eroina. L’uomo è finito in manette con l'accusa di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Dopo il fermo è stato accompagnato al carcere di Uta a disposizione del magistrato al quale il dirigente del commissariato Michele Venezia e il sostituto commissario, Gianni Noto, che hanno diretto l'operazione della Squadra di Polizia giudiziaria, hanno girato poco fa un dettagliato rapporto.

L’interrogatorio forse lunedì: con gli agenti il 31enne avrebbe fatto scena muta, senza insomma spiegare la provenienza della droga e svelare i nomi dei suoi presunti complici. Nell'abitazione c'erano alcuni connazionali, risultati estranei alla vicenda.

Tutto è iniziato alcune settimane fa, quando i poliziotti hanno iniziato a indagare sull'uomo e a seguirne i movimenti: quindi la perquisizione in casa dove nella camera da letto sono stati trovati gli ovuli con la droga. La polizia ora indaga per risalire alla provenienza dell'eroina e della cocaina. Non si esclude che fosse destinata allo spaccio a Quartu e nel Cagliaritano.

