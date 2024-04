È iniziata stamattina e si concluderà domani la disinfestazione contro le blatte a Muravera. L'ordinanza è stata firmata dalla vice sindaca Cristiana Sogliano. L'intervento viene realizzato nei pozzetti stradali di ispezione fognaria nelle vie Verdi, Sant'Antioco, Petrarca, Montessori, Sant'Agostino, Chiesa, Dante, Sarrabus ( tratto compreso tra via Giardini e Dante) via Roma ( tratto compreso tra via Giardini e via Dante).

E ancora i pezzetti nelle vie Satta, del Platani, Carducci, Ariosto, Gramsci , Negri, Roma ( tratto compreso tra via Gramsci e via Deledda) Sarrabus ( tratto compreso tra via Gramsci e Deledda).

Come fa sapere l'ufficio stampa del Comune di Muravera durante la disinfestazione «è chiesto ai cittadini, residenti nelle zone limitrofe, di osservare le seguenti prescrizioni: biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici presenti negli spazi interessati dall’intervento o prospicienti ad essi, dovranno essere confinati all’interno degli edifici. Inoltre, gli infissi esterni dovranno essere tenuti chiusi durante la disinfestazione e per almeno un’ora dopo l’ultimazione della stessa. È disposto anche il divieto di transito e stazionamento di persone e animali nell’area interessata durante il trattamento e nei 30 minuti successivi e il divieto di consumo di ortaggi, frutta, eventualmente coltivata in terreni limitrofi ai siti d’intervento, per 30 giorni dallo stesso con consumo successivo previo accurato lavaggio».

