Tre denunce e una sanzione è il bilancio di diverse operazioni condotte dai carabinieri di Isili.

Un uomo è finito nei guai per guida in stato di ebrezza, con un tasso alcolemico di 2,7 g/L. I controlli sono stati eseguiti per un incidente stradale che non ha visto feriti ma solo danni a macchine. Gli è stata anche ritirata la patente.

Una donna è stata invece denunciata per attività di gestione rifiuti non autorizzata: non ha ritirato nel termine previsto dal Comune rifiuti di tipo edile in un fondo terriero. Gli accertamenti erano scattati a seguito di controlli in un terreno agricolo da parte dei carabinieri, eseguiti a marzo scorso.

Nel corso di un controllo amministrativo in materia di autorizzazioni, il titolare di un’associazione sportiva ha ricevuto una multa da 5mila euro perché vendeva alimenti e bevande senza la licenza.

Un uomo è stato infine denunciato per detenzione abusiva di armi, perché è stato trovato in possesso di 10 cartucce a palla.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata