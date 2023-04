Il teatro Maria Carta di Pula apre le porte per uno spettacoli di beneficienza, con l’obiettivo di raccogliere fondi per acquistare il camper della prevenzione.

Un mezzo che può spostarsi tra i diversi paesi e nel quale medici e infermieri volontari dell'associazione "Abbracciamo un sogno" potranno effettuare visite gratuite per la prevenzione di determinate patologie: con questo scopo i volontari del gruppo "Abbracciamo un sogno" hanno organizzato per oggi alle 20.30, nel teatro comunale dedicato a Maria Carta, in viale Nora a Pula, una serata all’insegna della solidarietà. Sul palco si esibiranno il gruppo "Non solo Ippocrate" e "L'ambulatorio di dottor Bronco e Signora Tina".

Lo spettacolo coinvolgerà il pubblico sia per due ore di divertimento sia nella missione solidale. L'amministrazione comunale di Pula, guidata da Walter Cabasino, medico di professione, ha contributo alla causa dell'associazione "Abbracciamo un sogno" concedendo il teatro municipale a titolo gratuito per la raccolta benefica.

